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  4. Amasya’da korkunç kaza! Otomobil reklam panosuna çarptı: 5 kişi yaralandı

Amasya’da korkunç kaza! Otomobil reklam panosuna çarptı: 5 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 17:53
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Amasya’da yol kenarındaki reklam panosuna çarpıp tavan kısmı parçalanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya’da korkunç kaza! Otomobil reklam panosuna çarptı: 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Boğazköy mevkisinde meydana geldi. Sinan A.’nın kontrolünü yitirdiği 19 KZ 330 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir reklam panosuna çarptı. Kazada aracın tavan kısmı parçalanırken, sürücü ile birlikte Yeter A., Hava A., Fatmagül G., Esmanur G., yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç kaza
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