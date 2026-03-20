Amasya’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, E.Ç idaresindeki 05 EN 115 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde seyir halindeyken hızla ilerlediği lise kavşağında dönüş yapan A.T. yönetimindeki 05 ABN 571 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken, otomobilin camları kırılarak parçalandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır