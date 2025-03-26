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  4. Amasya'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Amasya'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

26.03.2025 16:02
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Amasya'da lise öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla ekmek büfesine borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Amasya'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ekmeğimi Paylaşıyorum" adlı proje başlattı.

AA-20250326-37449688-37449683-AMASYADA_OGRENCILER_ZIMEM_DEFTERI_GELENEGINI_YASATTI

Proje kapsamında oluşturulan yardım kutusuna, öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paraları attı.

AA-20250326-37449688-37449687-AMASYADA_OGRENCILER_ZIMEM_DEFTERI_GELENEGINI_YASATTI

Toplanan 8 bin 600 lirayla bir ekmek büfesine borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye defterindeki borçları kapatıldı.

AA-20250326-37449688-37449685-AMASYADA_OGRENCILER_ZIMEM_DEFTERI_GELENEGINI_YASATTI

Okul Müdürü Mürsel Topsakal, öğrencileriyle gurur duyduklarını ve öğrencilerde yardımlaşma bilincini oluşturduğu için bu tarz projeleri her zaman desteklediklerini söyledi.

AA-20250326-37449688-37449684-AMASYADA_OGRENCILER_ZIMEM_DEFTERI_GELENEGINI_YASATTI

Öğrencilerden Tuğra Yusuf Akyürek ise "Arkadaşlarımız arasında para topladık, aslında herkes gönlünden ne koptuysa verdi ve bu borcu kapattık. Bir iyilik yapmak, yardımlaşmak, gerçekten çok güzel bir duyguydu. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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(AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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