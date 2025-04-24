HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Amasya'da önce deprem oldu sonra bir eve yıldırım düştü! "Geceyi gündüze çevirdi"

Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Amasya'da önce deprem oldu sonra bir eve yıldırım düştü! "Geceyi gündüze çevirdi"
Begüm Özkaynak

Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü.

AW440529_01

Olayda hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

amasyaaa

"GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ"

Şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydeden Seyfullah Uzun isimli vatanda, "Depremin hemen peşinden şiddetli gök gürültüsünün geceyi gündüze çevirdiğini gördük" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy: Ruslar Kuzey Kore'de üretilen bir balistik füze kullandıZelenskiy: Ruslar Kuzey Kore'de üretilen bir balistik füze kullandı
Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybettiBoğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya Yıldırım gök gürültüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Altını bu yöntemle satanlar dikkat! Kurallar getirildi

Altını bu yöntemle satanlar dikkat! Kurallar getirildi

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

"Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"

"Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.