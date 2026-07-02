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Amasya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Amasya'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler Valilik kararıyla 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Amasya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı belirtilerek, "İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte sıcaklık değerlerinin artmasına bağlı olarak ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, gerçekleşmesi muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ekim 2026 tarihine kadar ilimizdeki ormanlık alanlara girişler valiliğimiz kararıyla yasaklanmıştır" denildi.

Amasya da ormanlık alanlara girişler yasaklandı 1

Alınan kararlara riayet etmeyen vatandaşların adli ve idari yaptırımla karşılaşabilecekleri uyarasında bulunulan açıklamada, "Orman ve tabiat parkları içerisindeki resmi piknik ve mesire alanları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girilmesi, bahse konu alanlar içinden geçen yollarda ve orman kenarlarında mangal, semaver ve her türlü ateş yakılması, kamp ve piknik yapılması, resmi piknik ve mesire alanlarında yapılan tüm etkinliklerde yangına neden olabilecek havai fişek, meşale ve benzeri yanıcı madde kullanılması, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği sonucu biriken artıklar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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