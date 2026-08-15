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Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem: 78 general ve albayın görev yeri değişti

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çok sayıda general ve albayın görev yeri değiştirildi. 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ederken İstanbul ve Ankara il jandarma komutanlıklarına da yeni isimler atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem: 78 general ve albayın görev yeri değişti

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe terfi etti.

Albaylar Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik te yeni dönem: 78 general ve albayın görev yeri değişti 1

Kararla, 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz Asayiş Başkanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ve 12 ilin komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Tümamiral Cengiz Fitoz Koramiralliğe, Albay Önder Göksel Tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığına getirildi.

Öte yandan, kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 44 generalin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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atama Albay General sahil güvenlik jandarma
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