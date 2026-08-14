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Amasya’da özel bakımevinde rahatsızlanan otizmli vatandaşın ölümüne inceleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde özel bir bakımevinde rahatsızlanan 32 yaşındaki otizmli vatandaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından adli ve idari inceleme başlatıldı.

Amasya’da özel bakımevinde rahatsızlanan otizmli vatandaşın ölümüne inceleme

Merzifon’da yaklaşık bir yıldır Özel Merzifon Tekin Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan otizmli Sinan Gündoğdu (32), geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAKIMEVİNDE OTİZMLİ KİŞİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: İNCELEME BAŞLATILDI

Merzifon Kaymakamlığı, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde faaliyet gösteren Özel Merzifon Tekin Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan S.G. adlı vatandaşımız (otizm tanısı mevcut) 11 Ağustos 2026 tarihinde geçirdiği nöbetin ardından sağlık personelince yapılan tüm müdahale ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesine rağmen aynı gece maalesef hayatını kaybetmiştir.

Amasya’da özel bakımevinde rahatsızlanan otizmli vatandaşın ölümüne inceleme 1

"BİLGİ, BELGE VE KAYITLAR ADLİ MERCİLERE İLETİLMİŞTİR"

Yaşanan vefat olayının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Valiliğimizce idari inceleme başlatılmış, ilgili bilgi, belge ve kamera kayıtları temin edilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli inceleme süreci başlatılmış ve talep edilen bilgi, belge ve kayıtlar adli mercilere iletilmiştir. Merhum vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır temenni ediyor, adli ve idari inceleme sürecinin devam ettiğini halkımızın bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otizm Amasya ölüm
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