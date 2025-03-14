Amasya'da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öğrenildi. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, ?1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi. Ayrıca 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ?338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır