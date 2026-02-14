Amasya'da trafik kazası! 6 yaralı

Kaza, gündüz saatlerinde Amasya–Tokat kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.E.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile T.U. idaresindeki midibüs, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANDILAR

Kazada yaralanan midibüs şoförü T.U., yolcular N.K., Ö.Y., F.K. ve C.Ç. ile hafif ticari araçtaki yolcu F.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır