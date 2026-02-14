HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da trafik kazası! 6 yaralı

Amasya'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası! 6 yaralı

Kaza, gündüz saatlerinde Amasya–Tokat kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.E.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile T.U. idaresindeki midibüs, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANDILAR

Kazada yaralanan midibüs şoförü T.U., yolcular N.K., Ö.Y., F.K. ve C.Ç. ile hafif ticari araçtaki yolcu F.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Youtube geri adım attı! Hesabını yeniden açtıYoutube geri adım attı! Hesabını yeniden açtı
Kayseri'de trafik kazası! 5 yaralıKayseri'de trafik kazası! 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.