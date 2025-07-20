HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Amasya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Köse'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Köse'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi.

Törene, gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk'e yakışan neyse onu yaptıkTürk'e yakışan neyse onu yaptık
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
gazi Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Özel, Mehmet Murat Çalık ile görüşme hakkını annesine verdi

Özel, Mehmet Murat Çalık ile görüşme hakkını annesine verdi

Şakanın sonu kötü bitti... Arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı

Şakanın sonu kötü bitti... Arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı

Bir elinde baston diğer elinde silahla dehşet saçtı! Yaralılar var

Bir elinde baston diğer elinde silahla dehşet saçtı! Yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.