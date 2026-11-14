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Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ü.O. (71), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Anıt Üst Kavşak’tan Lise Kavşağı yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.O.’ya çarptı.

Amasya da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı 1

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan erkek için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ü.O., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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