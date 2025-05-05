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Amasya'daki anne cinayetinde acı gerçek ortaya çıktı! Oğlundan şikayetçi olmadı, 1 dakika sonra canından oldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tartıştığı alkollü oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Amasya'daki anne cinayetinde acı gerçek ortaya çıktı! Oğlundan şikayetçi olmadı, 1 dakika sonra canından oldu

Saliha Karayaka’nın Sofular Mahallesi Fidan Sokakta evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.

Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

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TALİHSİZ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU!

Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, annesini katleden M.K. (28) gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7’si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Amasya
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