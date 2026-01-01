Amasya yeni yıla karla girdi, şehir beyaza büründü

Amasya'da 2026 yılının girmesiyle beraber meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı sonrası sabah saatlerinden itibaren beyaz örtü şehrin genelini kapladı. Araçlar yolların kayganlaşma riskine karşı temkinli olarak ilerledi.

Altan Eftelioğlu isimli vatandaş, "Şehzadeler şehri Amasya beyaz örtüye kavuştu. Yeni yılın ilk gününde kar yağdı. Çok güzel bir görüntü oluştu" dedi.

Amasya Valiliği, 98'i il merkezinde olmak üzere 180 köy yolunun kapalı olduğunu açıkladı. Ekiplerin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün boyunca sürmesi tahmin ediliyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır