Amasya’da çarptığı yaşlı adamın ölümüne yol açan tır sürücüsü Trabzon’da yakalandı

Amasya’da aracının lastiği patladığı için yolda yardım bekleyen sürücüye çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü, Trabzon’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Zurab Kobaıdze (53) yönetimindeki tır, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde yol kenarında lastiği patlayan otomobilini kontrol eden Abdullah Dokgöz’e (75) çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Zurab Kobaıdze (53) yönetimindeki tır, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde yol kenarında lastiği patlayan otomobilini kontrol eden Abdullah Dokgöz’e (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Dokgöz, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dokgöz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçarak yaklaşık 500 kilometre kateden tır sürücüsü, polis ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle Trabzon’un Of ilçesi yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

