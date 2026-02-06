HABER

Amasya’da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama

Amasya’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçuna ilişkin çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçuna ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların ardından 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 4 Şubat’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

