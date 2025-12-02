Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA