Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Amasya
