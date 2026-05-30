Amasya’da otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsü yandı

Amasya’da şehirler arası otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den yola çıkıp ulaştığı Amasya’da yolcuları indikten sonra park edilen Topçam firmasına ait 60 SE 567 plakalı otobüsten alevler yükseldi.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüsün alev alev yandığı anları anlatan Bekir Vermişli, "Otobüs cayır cayır yandı. Yaralanan yok. Bayram yoğunluğu da var. Allah’tan otobüs boştu. Tenha bir yerde içinde yolcuları varken yaşansaydı can kaybı da olabilirdi" diye konuştu.



