Amasya'da tanker devrildi: Sürücü yaralandı

Amasya’da bir tanker devrildi. Sürücüsü Mehmet Çamlıca yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında oldu.

Beşgöz mevkisinde, Suluova ilçesinden Amasya yönüne giden tanker, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Tanker, bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, sürücü Çamlıca’ya ilk müdahaleyi yaptı.

Çamlıca, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

