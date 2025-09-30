Amasya'da tanker devrildi: Sürücü yaralandı

Beşgöz mevkisinde, Suluova ilçesinden Amasya yönüne giden tanker, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Tanker, bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, sürücü Çamlıca’ya ilk müdahaleyi yaptı.

Çamlıca, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

