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Amatör maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılar

Vefaspor - Ayazmaspor arasındaki Süper Amatör Lig Klasman maçının ardından bir grup taraftar iddiaya göre, Avcılar Atatürk Stadyumu'nun cam kapısını kırarak rakip taraftarlara saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri grubu dağıtırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amatör maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılar

Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Stadyumda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı. Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı. Bu sırada taraftarlardan bazıları cam kapıyı kırdı. Polis ekipleri müdahale ettiği taraftarları dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kavga
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