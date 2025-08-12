HABER

Amazon'dan Starlink'e rakip: Project Kuiper uyduları uzaya fırlatıldı

Amazon, Project Kuiper adını verdiği düşük yörüngeli uydu internet projesi kapsamında ilk uydularını uzaya gönderdi. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan 24 uydu, Amazon'un Starlink'e rakip olma yolundaki önemli bir adımı temsil ediyor. Başarılı fırlatma, daha önce yaşanan teknik aksaklıklar ve hava koşulları nedeniyle ertelenen dört denemenin ardından gerçekleşti.

Enes Çırtlık

Uzay yarışında rekabet kızışıyor. Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Elon Musk'ın Starlink projesine rakip olarak geliştirdiği Project Kuiper ile uzay tabanlı internet hizmeti sunma hedefinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. SpaceX'in Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 24 adet Kuiper uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Bu fırlatma, Amazon'un küresel internet erişimi sağlama vizyonunun somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

DEFALARCA ERTELENDİ

Fırlatma öncesinde yaşanan aksaklıklar, projenin zorluklarını gözler önüne serdi. Teknik sorunlar ve olumsuz hava koşulları, fırlatmanın defalarca ertelenmesine neden oldu. Ancak, SpaceX mühendislerinin titiz çalışmaları ve hava koşullarının düzelmesiyle, nihayet 11 Ağustos 2025 tarihinde başarılı bir fırlatma gerçekleştirildi. Falcon 9 roketinin inişi de sorunsuz gerçekleşerek, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik teknolojisindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

KIRSAL VE ULAŞILMASI ZOR BÖLGELERE İNTERNET

Amazon'un Project Kuiper projesi, dünya genelinde özellikle kırsal ve ulaşılması zor bölgelerde internet erişimini artırmayı hedefliyor. Düşük yörüngeli uydular aracılığıyla sunulacak internet hizmeti, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı imkanı sağlayacak. Bu durum, eğitimden sağlığa, ticaretten iletişime kadar birçok alanda önemli gelişmelere yol açabilir.

Ancak, Project Kuiper'in önünde hala aşılması gereken engeller bulunuyor. Projenin maliyeti, uydu sayısının artırılması, yer istasyonlarının kurulması ve kullanıcı aboneliklerinin başlatılması gibi birçok faktör, Amazon için önemli bir yatırım gerektiriyor. Ayrıca, uzayda giderek artan uydu trafiği ve uzay çöplüğü sorunu da Project Kuiper'in uzun vadeli başarısı için dikkate alınması gereken önemli bir konu.

"GİZLİ UZAY ORDUSU"

Fox Business'ın haberine göre, Amazon bu projeyle adeta gizli bir uzay ordusu kurarak Starlink'e karşı bir rekabet başlatıyor. Elon Musk'ın Starlink'i, halihazırda binlerce uyduyla dünya çapında internet hizmeti sunarken, Amazon'un Project Kuiper'i bu pazarda kendine yer edinmeye çalışacak. Bu rekabetin, uzay teknolojilerinin gelişimini hızlandırması ve internet erişiminin daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunması bekleniyor.

