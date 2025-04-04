Ambulans ile cipin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kaza saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle Serik-Belek yolu, Aspendos Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belek Mahallesi'nde aldığı bir hastayı Özel hastaneye götüren ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ambulans ile karşı istikametten gelen ve yine sürücüsü öğrenilemeyen cip çarpıştı.

Kazada ambulansta bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile cipte bulunan sürücü ve 3 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta bulunan 5 yaralı özel bir hastaneye, cipte bulunan 4 yaralı ise Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan yol polis tarafından 30 dakikada araç trafiğine açılırken, belediye ekipleri yağdan dolayı kayganlaşan yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır