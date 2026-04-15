Ambulans sürücülerine sürüş eğitimi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" kapsamında, ambulans sürücülerine zorlu yol şartlarında güvenli ve hızlı müdahale için teorik ve uygulamalı sürüş teknikleri öğretiliyor. Karayolları Şube Şefliği alanında gerçekleştirilen eğitime Muş’un yanı sıra Hakkari’den de sağlık personeli katıldı. Programda ambulans sürücülerine trafik kuralları, yol güvenliği, acil durum prosedürleri ve ambulansların teknik özelliklerine ilişkin kapsamlı eğitim verildi.

Eğitim sürecini yerinde takip eden Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, acil sağlık hizmetlerinin geniş bir coğrafyada yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, ambulans personelinin zorlu şartlarda görev yaptığını ifade etti. Dr. Ömür, "İlimiz yaklaşık 400 bin nüfusa ve 8 bin kilometrekarelik bir alana sahiptir. Acil sağlık hizmetleri görevimizi, yaklaşık 20 ambulans ve 21 aktif istasyonumuzda yerine getirmeye çalışmaktayız. Yaklaşık 300 personelimiz acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapmaktadır. Görevin doğası gereği personelimiz zaman zaman ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle hasta nakilleri sırasında kaza oranları maalesef yüksektir. Bakanlığımızın uyum programları kapsamında her 5 yılda bir ambulans sürücü geliştirme eğitimleri düzenlenmektedir. Bu sertifikasyon programlarında personelimizin eksiklikleri tespit edilerek, çeşitli kabiliyetleri konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına sahip olduğuna dikkat çeken Ömür, "Bugünkü etkinliğimize Erzurum ve Hakkâri illerinden eğitmen arkadaşlarımız da katılmıştır. Yaklaşık 17 ambulans sürücümüze güvenli sürüş eğitimi vermek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her şeyden önemlisi; hem personelimizin hem de hastalarımızın can güvenliği büyük önem taşımaktadır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ambulans kazaları oranında nispeten daha iyi bir seviyede olsak da hedefimiz bu oranı sıfıra indirmektir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almamız nedeniyle yoğun kar yağışıyla sıkça karşılaşmaktayız. Bu durum trafik sorunlarını ve kazaları da beraberinde getirmektedir. Eğitimlerimizde zincir takma başta olmak üzere tüm konular detaylı şekilde anlatılmaktadır. Kazaların büyük bir kısmının yağmur ve kar gibi hava şartlarında kaynaklandığını biliyoruz ve bu eğitimlerle bu riskleri en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Personelimiz bu konuda oldukça yetkin olup eğitimlere hızlı uyum sağlamaktadır. Temennimiz, ambulans kazalarını minimum seviyeye indirerek personelimizin görev dönüşlerinde ailelerine güvenle kavuşmalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan 112 Acil Tıp Teknisyeni Merve Kılınç ise ambulans sürüş eğitiminin mesleki gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, kadın personelin de bu alanda aktif rol üstlenebildiğini söyledi. Kılınç, "Bir kadın da erkeklerin yaptığı her işi yapabilir. Görev tanımımız içinde ambulans sürücülüğü de var. Bu eğitimi en iyi şekilde tamamlayıp görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek eğitim sonunda başarılı olan sağlık çalışanlarına sertifika verilerek, görevlerinde daha güvenli ve donanımlı şekilde hizmet vermeleri sağlanacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır