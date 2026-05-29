HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ordu'da mayıs ayında kar sürprizi

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağış sonrası yayla beyaza büründü. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ordu'da mayıs ayında kar sürprizi

Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis oluştu. Kar yağışı ve sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ordu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uranyum için o ülkeyi işaret etti: "Hem ABD hem de İran kabul edebilir"Uranyum için o ülkeyi işaret etti: "Hem ABD hem de İran kabul edebilir"
Hopa'da yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattıHopa'da yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.