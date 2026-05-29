Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimine ilişkin konuları ele aldıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki belirsizlik sürerken Tahran yönetimi bölgedeki ülkelerle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İRAN İLE UMMAN ARASINDA HÜRMÜZ GÖRÜŞMESİ

Görüşmede taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da ele alındı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ile yaptığımız son derece verimli görüşmede, İran olarak her türlü tehdide karşı Umman ile dayanışmamızı ifade ettim. Hürmüz Boğazı ve onun gelecekteki yönetimini, egemenlik sorumluluklarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele aldık. Tüm komşu ülkelerle istişareyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

