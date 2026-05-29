HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

SOLOTÜRK İstanbul'da nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yarbay Murat Bakıcı, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz ve SOLOTÜRK ailesi olarak sizleri semalardan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

SOLOTÜRK İstanbul'da nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK ekibi hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK İstanbul da nefesleri kesti 1

MANEVRALARI ADETA DUDAK UÇUKLATTI

Gösteri sırasında, müziğin başında Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen de Fetih için hazırladığı özel sunumu vatandaşlara anlattı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile yaptığı manevralar ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. SOLOTÜRK ekibi Yenikapı Etkinlik alanında adeta görsel şölen oluşturdu.

SOLOTÜRK İstanbul da nefesleri kesti 2

"SOLOTÜRK AİLESİ OLARAK SİZLERİ SEMALARDAN SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"

Gösteri sonrası alana gelen SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "Ekip lideri olarak size kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun. Bu toprakları bize vatan yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz ve SOLOTÜRK ailesi olarak sizleri semalardan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

SOLOTÜRK İstanbul da nefesleri kesti 3

Etkinlik sonrası Yarbay Bakıcı ve SOLOTÜRK Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. SOLOTÜRK ekibi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şahıs tutuklandı2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şahıs tutuklandı
Osmaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralıOsmaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul SoloTürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.