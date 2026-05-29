Osmaniye’de dağdan kopan kayalar köy yollarını ulaşıma kapattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar, köy yollarını ulaşıma kapattı. Kapanan güzergahları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından ilçede etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde toprak kaymalarına ve kaya düşmelerine neden oldu. Yağışın etkisiyle dağ yamaçlarından kopan dev kaya parçaları, Çatak köyü, Yeni Farsak köyü ve Zindan Grup Yolu üzerine yuvarlandı.

DAĞDAN KOPAN KAYALAR KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPATTI

Yollara düşen tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve iş makineleri, yolları kapatan kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, yetkililer vatandaşları heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

