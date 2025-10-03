HABER

Ambulansın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yolun karşısına geçerken ambulansın çarptığı Saliha Yönlüer (77), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Kaza, 29 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Saliha Yönlüer, yol kenarında, bir kadınla biraz bekledikten sonra bir anda yola atlayıp, koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada E.K. (34) yönetimindeki ambulans, Yönlüer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yönlüer, yaralandı. Ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yönlüer, aynı ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yönlüer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansın sürücüsü E.K., polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Saliha Yönlüer'in koşarak karşıya geçmek isterken ambulansın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

