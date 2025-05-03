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Amcası miras meselesi yüzünden yeğenini pompalı tüfekle öldürmüştü! Toprağa verildi

Kocaeli'de miras meselesi sebebiyle amcası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 çocuk babası adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Amcası miras meselesi yüzünden yeğenini pompalı tüfekle öldürmüştü! Toprağa verildi
Begüm Özkaynak

Olay, dün Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın (30) evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A., hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

2 çocuk babası olan Muhammet A'nın cenazesi bugün ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Kartepe Acısu Seyyide Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muhammed A., ikindi namazına müteakip Acısı Yavuz Sultan Selim Mezarlığına toprağa verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga miras amca yeğen
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