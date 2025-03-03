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Ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

03.03.2025 22:29
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, özel izinle İstanbul'da ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a hastanede refakat etti. Demirtaş'ın hastane çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Demirtaş ile bu süreçte telefonla görüştüğü belirtildi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldığı canlı yayında görüşmenin detaylarını açıkladı.

Ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Selahattin Demirtaş tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için özel izniyle İstanbul'a götürüldü.

Demirtaş'ın hastanede eşi Başak Demirtaş ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Demirtaş'ı hastanedeyken arayarak görüştüğü belirtildi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında görüşmenin detaylarını açıkladı.

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"SAYIN CUMHURBAŞKINA ARZ EDİLDİ"

Önder şu ifadeleri kullandı:
"Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir."

"O ESNADA SAYIN BAHÇELİ ARADI"

"O esnada sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak hanımın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta. Orada gündemi konuşmayı ne sayın Bahçeli tenezzül eder ne sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli'ye, partimize, Pervin hanım ve bana sürekli avukatları üzerinden öneri, not, uyarıları, dikkat etmemiz gereken şeyleri kendisinden aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan'a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş
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