Ameliyatla görme kabiliyetini kazanan Hamit, Eskişehirspor antrenmanını seyretti

Eskişehir'de yaşayan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında görme kabiliyetini kazanan 10 yaşındaki Hamit Özbek, Eskişehirspor oyuncuları ile bir araya gelerek yaptıkları antrenmanı yerinde izledi.

‘Peters Anomalisi' olarak adlandırılan hastalık sebebiyle doğuştan görme engelli olan ve hayırseverlerin vesilesiyle 8 Ekim 2025 tarihinde ameliyat ettirilen 10 yaşındaki Hamit Özbek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

HAMİT'İN MUTLULUĞU, GÜNÜN EN ANLAMLI ANLARINDAN BİRİ OLDU

Futbolcu olma hayali olan Hamit, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Takımın antrenmanını da yakından takip eden Hamit'in mutluluğu, günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Eskişehirspor yetkilileri, Hamit'e ve ailesine sağlıklı, umut dolu bir yaşam dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
