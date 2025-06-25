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Ampulden gizli kamera çıkmıştı: Sapanca’da skandal olayın yaşandığı bungalov yıkıldı!

Sapanca'da bungalov kiralayan ailenin tatili tavandaki ampulün içinde buldukları gibi kamera yüzünden kabusa dönmüştü. Ailenin bulduğu gizli kamera iddiaya göre 360 derecelik gizli çekim yaparak, bungalovda konaklayan misafirlerin mahremiyetini hiçe sayıyordu. Belediye ekiplerinin hukuksuzluklar tespit ettiği işletme yıkıldı.

Ampulden gizli kamera çıkmıştı: Sapanca’da skandal olayın yaşandığı bungalov yıkıldı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gizli kamera olayının yaşandığı bungalov, işletmeciler tarafından sökülüp kaldırıldı.

Sapanca ilçesinde, nisan ayında bungalov kiralayan aile, işletmede lamba içine yerleştirilmiş gizli kamera buldu. Ailenin şikayeti üzerine konu yargıya taşındı, 2 işletmeci çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Bungalov ile ilgili yıkım kararı çıkması üzerine, 2 bungalovun yaklaşık 15 gün önce işletmecilerin görevlendirdiği 4 kişi tarafından söküldüğü öğrenildi.

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Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin, "Yaşanan bu münferit olay, Sapanca’daki yüzlerce işletmeyi temsil etmemektedir.

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Olayın ardından derneğimiz hızla harekete geçmiş; tüm üye işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirilmiş, gizlilik, güvenlik ve etik kurallara ilişkin bilgilendirme ve uyarılar yapılmış, misafir güvenliğini artırmaya yönelik ilave önlemler alınmıştır.

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Sapanca’da faaliyet gösteren bungalov evlerin büyük çoğunluğu; yasallık, şeffaflık ve yüksek misafir memnuniyeti ilkeleriyle hizmet vermektedir.

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Konuklarımızın huzuru ve güvenliği için alınan önlemler titizlikle sürdürülmekte, böylesi üzücü bir olayın bir daha yaşanmaması adına hem sektörel hem hukuki tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca bungalov
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