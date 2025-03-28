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  4. Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

28.03.2025 09:32
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Amsterdam’da düzenlenen ve en az 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıda, saldırganın bir sivilin yardımıyla yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polisin saldırganı olay sırasında bölgede bulunan bir sivilin yardımıyla gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bir çevre sakini, Dam Meydanı’nda 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yere indirerek etkisiz hale getirdi. Çevre sakini, kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Amsterdam
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