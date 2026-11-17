Kaza, Söke ilçesindeki Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki tır ile S.E. idaresindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.E. ile araçta yolcu olarak bulunan E.E. ve çocuk yaştaki B.E. yaralandı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır