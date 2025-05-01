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Anadolu Otoyolu'nda 4 saatte 7 kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Sürücüler için uyarı geldi

Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza! 4 saatte 7 kaza meydana geldi. Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Kazalar nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Yetkililer sürücülere Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Anadolu Otoyolu'nda 4 saatte 7 kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Sürücüler için uyarı geldi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri zaman zaman ulaşıma kapandı.

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YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle kapanırken, araçlarda hasar oluştu.

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BİR ZİNCİRLEME KAZA DAHA

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında da 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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ZAMAN ZAMAN KUYRUKLAR OLUŞTU

Otoyolun Sakarya kesiminde sağanak sonrası çeşitli kazalar meydana geldi. Yağış nedeniyle farklı noktalarda araçlar kaydı. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapanırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazalara ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

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ANADOLU-OTOYOLUNDA-7-AYRI-KAZA_688578_204032Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Sakarya anadolu otoyolu trafik kazaları
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