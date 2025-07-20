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Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde önce kamyona ardından bariyere çarpan otomobilde, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden yabancı plakalı otomobil, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. yönetimindeki kamyona, daha sonra da savrularak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü R.I. ile araçta bulunan Romanya uyruklu E.C, T.C, D.G.C. ve I.C. yaralandı.

Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce anadolu otoyolu kaza
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