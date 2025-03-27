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  4. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralı

27.03.2025 16:00
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralı

Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden H.Y. idaresindeki otomobil, Bolu Dağı Tüneli viyadük mevkisinde aynı yönde ilerleyen Z.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre ulaşım aksadı. Trafik, hasarlı araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bolu anadolu otoyolu bolu dağı
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