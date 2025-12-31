HABER

Anadolu otoyolunda kontrollü geçiş sağlanıyor

Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile aralıklarla Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kısmi trafiğe kapanırken, o anlar dron ile görüntülendi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi sebebiyle otoyolda aralıklarla trafik kazaları meydana gelirken, kazalar nedeniyle yol zaman zaman kısmen trafiğe kapatılıyor.

Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kazaların yaşandığı bölgelerde yol kısa sürede yeniden ulaşıma açılırken, küreme ve tuzlama çalışmalarının daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için jandarma ekipleri otoyolu belirli aralıklarla trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlıyor.

GEÇİŞLER KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANIYOR

Kontrollü geçiş ise havadan görüntülendi. Karayolları ekiplerinin küreme çalışması esnasında kapatılan yol, Kaynaşlı gişelerine aktarılıyor. Yoldaki çalışmanın tamamlanmasının ardından ise yol trafiğe açıldığı anlar dron ile görüntülendi.

(İHA)

31 Aralık 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
