HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı

Bozkırın ortasında, doğal turkuaz rengiyle nazar boncuğunu andıran Gökpınar Gölü ziyaretçilerini mest ediyor.

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğal turkuaz rengiyle ‘Anadolu’nun nazar boncuğu’ olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilenler eşsiz bu güzelliği keşfetmek için kilometrelerce yol katederek Gürün ilçesine geldi. Göl adeta ziyaretçilerle dolup taştı. Göl kenarında gezinti yaparak benzersiz bu güzelliğin tadını çıkartanlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerini mest ediyor
İlk kez gölle karşılaşanlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, "Kataloglardaki fotoğraflarla oynandığını düşünüyorduk. Gelip göl suyunun gerçekten de mavi ve son derece berrak olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu Allah’ın bir lütfu. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederiz" dediler.

Güneş ışıkları en derin noktaya kadar ulaşıyor
Gölün turkuaz rengi kadar bir diğer özelliği ise suyunun berraklığı. Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki göl, 1500 rakımda yerin metrelerce altında kaynayarak çıkıyor. Zemini kaya olduğu için yüzeye çıkan su dünyanın en berrak sularından birisi olarak kabul ediliyor. Suyun berraklığı nedeniyle güneş ışıkları 17 metredeki zemine kadar ulaşıyor. Bu nedenle ‘doğal akvaryum’ olarak da adlandırılan gölde organik kırmızı benekli alabalıklar yaşıyor.

Güzelliği kadar efsaneleriyle de dikkat çekiyor
Kültür Bakanları kaynaklarına göre gölle ilgili iki de rivayet bulunuyor. Bunlardan birinde; bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine ‘Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak’ denir. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alır ve karşı yamaca geçer. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlar ve Gökpınar oluşur.
İkinci rivayette ise; çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekmektedir. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yoktur. Çoban çaresiz bir şekilde ‘Ya Rabbi su’ diye inler ve elindeki asasını yere vurur. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su kaynamaya başlar. Çoban ve koyunlar kana kana sularını içerler. Çıkan bu su, orada bir göl halini alır.

Geçtiğimiz yıl tabiat parkı ilan edildi
Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan Gökpınar Gölü geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığı kararı ile Gökpınar Tabiat Parkı olarak ilan edildi.

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 1

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 2

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 3

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 4

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 5

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 6

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 7

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 8

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 9

Anadolu’nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim uyardı: Kurban etindeki ölüm sertliğine dikkat!Uzman isim uyardı: Kurban etindeki ölüm sertliğine dikkat!
CHP'deki karışıklık yeni parti mi doğuracak? "Adı bile belli" iddiasıCHP'deki karışıklık yeni parti mi doğuracak? "Adı bile belli" iddiası

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.