Anakart nedir, bilgisayarda ne işe yarar?

Bir bilgisayarın gücü, donanımlarla uyumluluğu ve gelecekte ne kadar yükseltilebileceği gibi konular doğrudan anakartın özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden kullanıcıların doğru anakart seçimi yapması performans ve uzun ömürlü bir sistem için oldukça önemlidir. Bu noktada anakartın ne işe yaradığı merak konusudur. Peki, anakart nedir, bilgisayarda ne işe yarar?

Anakart nedir, bilgisayarda ne işe yarar?
Defne Vera Şahin

Günümüzde bilgisayar kullanımı günlük hayatın bir parçası durumundadır. Fakat çoğu zaman bir bilgisayarın içinde neler olduğu ve bu parçaların nasıl beraber çalıştığı konusu çok az kişi tarafından bilinir. Bilgisayar bileşenleri arasında anakart, işlemci, RAM, ekran kartı ve depolama birimleri gibi unsurları tanımak bilgisayarların nasıl çalıştığını anlamak açısından büyük önem taşır. Teknoloji hakkında yeni yeni bilgi sahibi olan kişiler motherboard yani anakart nedir sorusuna yanıt ararlar.

Anakart nedir, bilgisayarda ne işe yarar?

Anakart bir bilgisayarın tüm parçalarını birbirine bağlayan ve uyum içinde çalışmalarını sağlayan en temel donanım parçasıdır. İngilizcede motherboard ya da sistem kartı olarak da adlandırılır. Anakart bir bilgisayarın kalbi olarak düşünülebilir. Bilgisayardaki işlemci, RAM, ekran kartı, sabit disk, SSD ve diğer donanımların bir araya geldiği merkezi noktadır.

Tüm bu bileşenler anakart üzerinde yer alan özel yuvalara takılır. Anakart bu parçaların hem veri alışverişini hem de güç akışını kontrol eder. Örneğin işlemcinin RAM’den bilgi almasını, ekran kartının gerekli verileri işlemesini ve sabit diskin sisteme veri göndermesini anakart yönetir. Kısaca bilgisayarın içindeki tüm iletişim trafiği anakart sayesinde gerçekleştirilir.

Anakartın kalitesi bilgisayarın performansını doğrudan etkileyen bir faktördür. Kaliteli ve yüksek bir anakart donanımlar arasındaki iletişimi daha hızlı sağlar. Bununla beraber bilgisayar sistemini daha kararlı çalıştırır ve ileride yapılabilecek yükseltmelere de imkân tanır. Bu nedenle güçlü ve uzun ömürlü bir bilgisayar için doğru anakart seçimi oldukça önemlidir. Anakart bileşenleri şu şekildedir:

  • CPU Soketi
  • RAM Yuvaları
  • PCIe Yuvaları
  • Depolama Bağlantı Noktaları
  • Güç Bağlantıları
  • BIOS/UEFI Çipi
  • USB, HDMI, Ethernet ve Ses Bağlantı Noktaları
  • Yonga Seti
  • Soğutma Bileşenleri ve Fan Bağlantıları
  • CMOS Pili

Bilgisayarlara takılan anakartlar her kullanıcının ihtiyacına göre farklı özelliklerde çeşitlenir. Anakart çeşitleri arasında boyutları, işlemci uyumluluğu, bellek yuvaları ve genişleme alanları gibi detaylar yer alır.

Günümüzde ATX, Micro-ATX ve Mini-ITX şeklinde üç ana boyutta anakart bulunur. ATX anakartlar daha büyük yapıları sayesinde fazla sayıda bileşeni destekler. Mini-ITX anakartlar ise daha küçük kasalar için tercih edilir. Tüm bunlar kullanıcının bilgisayarını ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilir.

