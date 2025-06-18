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Anamur'da uyuşturucu satıcısı yakalanıp tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anamur'da uyuşturucu satıcısı yakalanıp tutuklandı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde tircareti yapan şüpheli A.Ç. (46) belirlendi. Baskın yapan polis şüpheliyi yakaldı. Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan A.Ç. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Anamur uyuşturucu
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