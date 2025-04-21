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Anaokulu öğrencileri sütün serüvenini inceledi

İzmir’de Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başlattığı "Tarımın Kalbinde Çocuklar" projesi kapsamında Orkide Anaokulu öğrencileri, sütün çiftlikten sofraya uzanan yolculuğunu adım adım deneyimledi.

Anaokulu öğrencileri sütün serüvenini inceledi

Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Tarımın Kalbinde Çocuklar" projesi kapsamında, Orkide Anaokulu öğrencileriyle birlikte "Sütün Serüveni" adlı etkinlik düzenlendi. Programa; Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burak Ağa, Okul Müdürü Çisil Boyacıoğlu ve Orkide Anaokulu öğrencileri katıldı.

Minik öğrenciler, gıdanın üretimden tüketime kadar olan yolculuğunu yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Etkinliğin ilk durağında bir hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek veteriner hekim eşliğinde süt sağımı süreci tanıtıldı. Çocuklar, sütün hayvanlardan nasıl elde edildiğini ilgiyle izledi. Ardından, sağımı yapılan sütün işlenerek süt ürünlerine nasıl dönüştüğü, bir süt ürünleri fabrikasında incelendi. Peynirin üretim aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Programın son ayağında ise öğrenciler, üretilen peynirlerin market raflarına ulaşma sürecini yerinde görmek için bir markete götürüldü. Burada ürünlerin satışa sunulma aşamalarını gözlemleyen minikler, öğrendikleri bilgileri pekiştirdi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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