Anayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadı... Boğazı düğümlendi: 'Bu lafa gelince korkuyorum'

Devrim Karadağ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın kürsüde gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti. Özkaya'nın 9 gün önce İnönü Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kürsüde konuşurken gözleri dolan Özkaya “Vakti geldiğinde Hz. Allah bizi kimsenin hakkıyla...” cümlesini tamamlayamadı. Boğazı düğümlenen , gözleri dolan Özkaya "Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum." dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, geçtiğimiz hafta Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış törenine katıldı. AYM Başkanı Kadir Özkaya, burada yaptığı yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı.

"Adalet ise yalnızca mahkeme salonlarında aranan bir kavram değil" diyen Özkaya "Hayatın her alanında, insanın varoluşunda, toplumun düzeninde ve devletin işleyişinde yön gösterici bir değer, ahlaki bir pusuladır" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı Özkaya, "Unutmayın azim sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir yeter ki kalbinizle inanın aklınızla planlayın emeğinizle sürdürün o zaman yolunuz her zaman aydınlık geleceğimiz her zaman her daim umut dolu olacaktır" dedi.

BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ, GÖZLERİ DOLDU

Bu sırada gözleri dolduğu görülen Özkaya, "Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla.." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Boğazı düğümlenen Özkaya'ya ise salondakiler alkışları ile destek oldu.

'BU LAFA GELDİĞİNDE KORKUYORUM'

Başkan Özkaya daha sonra hakimliğin bir tarafının nur bir tarafının ise nar olan bir meslek olduğunu belirterek, "Yani bir tarafı cennet bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet Cenabı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin" dedi.

9 GÜN ÖNCEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 9 gün önce yapmış olduğu duygulu dolu konuşma, günler sonra sosyal medyada gündem oldu.

