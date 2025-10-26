HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Anayasa Mahkemesi nedir, nasıl çalışır?

Türkiye’de yargı, yasama ve yürütme kuvvetleri bulunur. Anayasa maddesine göre yargı yetkisini Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler kullanmaktadır. Adalet sistemi Türkiye’de bağımsızlık ve tarafsızlık temeline dayalıdır ve özel yasalara göre düzenlenmiş olan çeşitli mahkemeler ve kurumlardan oluşur.

Anayasa Mahkemesi nedir, nasıl çalışır?
Ferhan Petek

Türk adalet sistemi, birbirleri ile bağları bulunmayan, yetki ve görev alanları özel olarak belirlenmiş yasalar tarafından düzenlenen çeşitli mahkemelerden meydana gelmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de yargı sistemi adli yargı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı, anayasa yargısı gibi kollara ayrılmaktadır. Ek olarak Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay ve Hakimler ve Savcılar Kurulları da yargı sistemi içinde yer almaktadır. Bu kurumların her biri kendi alanında bağımsız olarak hizmet verir ve birbirlerinin alanlarına karışmadan görev yapar.

Anayasa Mahkemesi nedir?

Öncelikli olarak anayasa hukuku ile uğraşan yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi'nin temeldeki yetkisi işleme sokulması planlanan ya da işleme alınmış olan yasaların ya da bazı temel yasama uygulamalarının ilgili ülkenin anayasası ile bağdaşıp bağdaşmayacağının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Bazı ülkelerde Anayasa Mahkemesi olarak adlandırılmasa da aynı görevi yürütmekle yükümlü olan başka isimde mahkemeler de bulunmaktadır.

Anayasa mahkemeleri asli görev olarak yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetleme işlevi görmektedir. Bu mahkemeler genel olarak üç çeşit denetim yapmaktadır. Bu denetim türleri şunlardır:

  • Şekil, usul ve esas.

Bazı durumlarda usul ve şekil aynı başlık altında değerlendirilebilmektedir. Örnek olarak Türkiye’de Anayasa Mahkemesi'nin yapabileceği denetimler usul denetimi ile esas denetim olarak ön görülmektedir.

  • Şekil: Dilbilim, yazım kuralları, noktalama ve imla açısından değerlendirme
  • Usul: Yasalaştırma süreci, karar ve toplantı yeter sayılarına doğru bir şekilde uyulup uyulmadığını kontrol etme
  • Esas: Maddenin özünü, içeriğini ve amaçlarını inceleme

Anayasa Mahkemesi tarafından siyasi partilerin mal elde etme durumları gelir ve giderlerin kanuna uygunluğunun tespit edilmesi de sağlanır. Bu durumun denetim yöntemleri ve aykırılık durumu olursa uygulanacak olan tüm yaptırımlar kanunlarda yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi nasıl çalışır? Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Anayasa Mahkemesi genel kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Anayasaya esas ve şekil açısında uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa değişiklikleri ise bu mahkeme türü tarafından sadece şekil bakımından denetlenmekte ve incelenmektedir.

Anayasalar bir ülkenin devletinin yönetim biçimini belirtmektedir. Toplumların ülkenin üzerindeki hakimiyet haklarının, bireylerin temel haklarının hangi şartlar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlar olarak da bilinmektedir. Anayasa Mahkemesi görevleri özellikleri ve yetkileri şunlardır:

  • Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesini sağlar.
  • Anayasanın yorumlanması konusunda da yetkili bir mercidir.
  • Anayasa Mahkemesi ülkedeki kurumların anayasaya uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamakla görevlidir.
  • Anayasa Mahkemesi anayasa ile güvence altına alınmış bireysel haklarını korunmasından da sorumludur.
  • Anayasa Mahkemesi'nin kararları ülkedeki tüm kamu otoritelerine dair hukuki bağlayıcılığa sahiptir. Ancak mahkemenin kendi kendine dava inceleme süreci başlatma yetkisine sahip değildir.
  • Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görevlerinden biri de siyasi partilerin kapatılması hakkında davalara bakmaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dava açması ile başlatılan bir süreçtir. Ardından Anayasa Mahkemesi'nde siyasi partinin kapanması ile ilgili karar verilir.

Anayasa Mahkemesi'nin başat görevi olan anayasaya uygunluk denetimine tabi olan bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler şunlardır:

  • Kanunlar
  • Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü
  • Anayasadaki değişiklikler
  • Yüce Divan
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! 15 el ateş edip kaçtıSokak ortasında kurşun yağdırdı! 15 el ateş edip kaçtı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltıAdana’da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Anayasa anayasa mahkemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.