Buzlanma, çığ ve don uyarısı

Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Meteoroloji aynı zamanda çığ uyarısı da yaparak, şöyle dediler "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır