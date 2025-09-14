HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı

Bursa’da yolu şaşıran bir sürücü, anayolda geri geri giderek arkasından gelen ticari araca çarptı.

Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı

Bursa’da yolu şaşıran bir sürücü, anayolda geri geri giderek arkasından gelen ticari araca çarptı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kazaya karıştıktan sonra hızla olay yerinden kaçan sürücü, kameraya anbean yansıdı.

Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı 1

Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen olay, yoldaki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, yolu kaçırınca anayolda geri geri ilerlemeye başladı. Olay sırasında yoldaki diğer araçlardan biri, sürücünün geri geri ilerlediğini fark ederek manevra yapmaya çalıştı ancak bu esnada geri gelen araç, ticari bir araca çarptı. Kaza nedeniyle ticari araç sürücüsü trafik magandasına korna çalarak tepki gösterdi.

Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı 2

Kaza sonrası sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı olay yerinden böyle kaçtı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyorDarende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyor
Malatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendiMalatya’da sürü halindeki yaban keçileri görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.