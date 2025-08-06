Google Play’den bir uygulama indirildiğinde bu uygulama Google hesabına bağlı olarak Play Store kitaplığına da eklenir. Bu özellik aslında oldukça işe yarar bir amaç için tasarlanmıştır. Örneğin, yeni bir telefon alındığında ya da mevcut telefon sıfırlandığında daha önce kullanılan uygulamalara kolayca ulaşılabilmesini sağlar. Bu sayede kullanıcıların sıklıkla kullandığı uygulamaları yüklemesi daha kolay olur. Fakat daha önce indirdiği uygulamaların görünmesini istemeyen kullanıcılar uygulama geçmişini nasıl sileceğini araştırırlar.

Android’de uygulama geçmişi nasıl silinir?

Android’deki uygulama geçmişi aslında oldukça faydalı bir özellik olarak öne çıkar. Bilhassa adı unutulan bir uygulama ya da oyunun yeniden bulunması kolaylaştırır. Fakat kullanırım süresine bağlı olarak bu liste zamanla uzar.

Birçok kullanıcı bu durumu pek dert etmezken, bazı kişiler için uygulama geçmişinde ne olduğu rahatsız edici olabilir. Sonuçta internet üzerinde yapılan her işlemin kaydedilmesi gizlilik açısından kafa karıştırıcı olabilir.

Android’deki uygulama geçmişini silmek hem gizliliği korumak hem de hesabı daha düzenli hale getirmek açısından merak edilir. Bununla beraber sadece yüklenen uygulamaları değil, Google Play üzerinden yapılan aramaların geçmişini silmek mümkündür.

Android uygulama geçmişi silme işlemi oldukça basit olsa da uzun süreli kullanımlarda çok sayıda uygulama kullanıldığında geçmişi temizlemek biraz zaman alabilir.

Android uygulama geçmişi silme yöntemi

Google, Play Store uygulamasını sık sık günceller. Bu nedenle menülerin yeri zaman zaman değişebilir ama genel olarak uygulama geçmişine erişmenin yolu benzerdir. Uygulama geçmişini silmek isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir:

Android telefonunuzdan Google Play Store’u açın.

Sağ üst köşede yer alan profil simgenize dokunun.

Açılan menüden “Uygulamaları ve cihazı yönetin” seçeneğine tıklayın.

Üst menüden “Yönet” sekmesine geçin.

Filtreler bölümünde “Yüklü değil” seçeneğini işaretleyin. Bu sayede artık cihazınızda bulunmayan ama daha önce indirdiğiniz uygulamaların listesini göreceksiniz.

Bu ekranda, daha önce indirip sildiğiniz tüm uygulamalar sıralanır. İsterseniz tek tek isterseniz birden fazla uygulamayı aynı anda bu listeden kaldırabilirsiniz:

Tek bir uygulamayı silmek için uygulamaya uzun basın ve çöp kutusu simgesine dokunun.

Birden fazla uygulamayı silmek için silmek istediklerinizi işaretleyin ve sağ üstte çıkan çöp kutusu simgesine basın.

Silme işlemini onayladığınızda bu uygulamalar Google Play hesabınızdaki geçmişten tamamen kaldırılır.

Hesabın uzun yıllar boyunca kullanılması ve çoklu kullanımlar söz konusu olması halinde silme işlemi biraz zaman alabilir. Bunun yerine yeni bir hesap da açılabilir. Fakat hesabını korumak isteyen kullanıcılar için Android uygulama geçmişinin silmenin tek etkili yöntemi budur.