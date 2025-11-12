HABER

Android'de yeni dönem: Pil canavarı uygulamaların sonu geliyor!

Google, aşırı pil tüketimine neden olan Android uygulamalarına karşı önlem alıyor. Şirket, bu tür uygulamalar için Play Store’da uyarı etiketleri göstermeye başlayacak.

Enes Çırtlık

Bir mobil uygulamanın telefonun pilinin hızlı tükenmesine neden olup adeta bir pil canavarı gibi davranıp davranmadığını anlamak zor olabilir. Ancak Google, Android Geliştiriciler Blogu’nda yer alan son duyuruya göre, kullanıcıların bu durumu anlamalarına yardımcı olacak.

GOOGLE KULLANICILARI UYARACAK

Şirket, uygulama geliştiricilerinin pil kullanımını takip etmelerini sağlayacak yeni bir ölçüm sistemi başlattığını açıkladı. Engadget'te yer alan habere göre, eğer bir geliştirici sürekli olarak Google’ın pil kullanımı yönergelerini ihlal ederse, Play Store’da son kullanıcıyı uyaran bir bildirim görünecek.

Bu ölçüm özellikle “wake lock” olarak bilinen duruma odaklanacak. Bu, ekran kapalıyken arka planda işlem yapmak isteyen, enerji tüketimi yüksek uygulamaların telefonun uyku moduna geçmesini engellemesi anlamına geliyor. Google, wake lock’ların “pil tüketimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu” söylüyor ve arka planda çalışan uygulamalar için kabul edilebilir bir eşik değeri belirlemiş durumda.

Bu eşik, “bir uygulama 24 saat içinde iki saatten fazla istisna dışı wake lock toplarsa, bu durum aşırı kabul edilir” şeklinde tanımlanıyor. Ancak, arka plan işlemi “kullanıcıya açık bir fayda” sağlıyorsa, örneğin ses oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri aktarımı gibi durumlarda istisnalar uygulanıyor.

DÜZELTMEZSE PLAY STORE'DA UYARI GÖSTERİLECEK

Eğer bir geliştirici wake lock sorununu düzeltmezse, uygulamasına görünür bir uyarı etiketi ekleniyor. Play Store’daki bu etiket, “bu uygulama, yüksek arka plan etkinliği nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanabilir” şeklinde bir uyarı gösteriyor. Bu durum, potansiyel kullanıcıların uygulamayı indirmesini büyük ihtimalle engelleyecek türden bir uyarı.

Android de yeni dönem: Pil canavarı uygulamaların sonu geliyor! 1

Bazı durumlarda Google bir adım daha ileri giderek, bu kuralları ihlal eden uygulamaların Play Store’daki belirli keşif bölümlerinde görünmesini de engelleyecek.

Bu kurallar 1 Mart’ta yürürlüğe girecek.

En Çok Aranan Haberler

