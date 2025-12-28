HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 kilogram uyuşturucu madde ve 7 bin 700 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 10 gün içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan adli aramalar sonucunda 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilogram metanfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 adet uyuşturucu hap, 188 adet likit esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 1

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 2

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 3

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 4

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 5

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 6

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı şiddetini arttırdı: İlk tatil haberi geldiKar yağışı şiddetini arttırdı: İlk tatil haberi geldi
İzmir’de 61 yıl hapis cezası bulunan ’suç makinesi’ yakalandıİzmir’de 61 yıl hapis cezası bulunan ’suç makinesi’ yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.