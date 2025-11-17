Android’e iPhone özelliği geliyor: NameDrop benzeri sistem sızdırıldı!

Apple’ın NameDrop özelliği, iPhone kullanıcıları arasında temasla kişi bilgileri paylaşımını oldukça kolaylaştırmıştı. Android tarafı ise yıllardır benzer bir deneyimden yoksundu. Ancak bu durum yakında değişebilir.

ANDROID'İN 'NAMEDROP' ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Android Authority tarafından yapılan bir incelemede, Google Play Services içinde sessizce gizlenmiş yeni bir özellik fark edildi. Bu özellik, iki Android telefonun yalnızca basit bir hareketle (muhtemelen dokundurarak, birbirine yaklaştırarak vs.) iletişim bilgilerini paylaşmasını sağlıyor gibi görünüyor.

Telefonlar arasında iletişim bilgisi paylaşmak son derece temel bir işlev olmasına rağmen hâlâ numara yazmak, kod taramak veya bilgileri manuel kaydetmek gibi adımlar gerektiriyor. Bu özellikle Google, tıpkı iPhone'lardaki NameDrop özelliğinde olduğu gibi, iletişim bilgisi paylaşımını iki telefonu birbirine tutmak kadar kolay hâle getirebilir.

ALTYAPI HAZIRLIĞI

Bu noktada belirtmekte fayda var: Söz konusu özellik hâlâ geliştirme aşamasında, dolayısıyla arayüz ve kesin hareket şekli nihai değil; ancak altyapının aktif şekilde hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca, şimdilik bilinen her şey sızan kodlardan geliyor; bu nedenle özellik hâlâ değişebilir, gelişebilir veya tamamen rafa kaldırılabilir.

Yani Google bu özelliği resmen duyurana kadar, bunu bir ön hazırlık olarak görmek ve kesinleşmiş bir Android özelliği gibi düşünmemek gerekiyor.