Ani bastıracak! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak olabilir.
Cuma gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak kuzeybatı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşüş bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Cuma gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
İstanbul: 16°C, akşam saatlerinden itibaren yağışlı
Edirne: 19°C, aralıklı sağanak
Çanakkale: 20°C, yer yer kuvvetli yağış
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İzmir: 26°C
Denizli: 28°C
Afyonkarahisar: 22°C
Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde ve Adana çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 27°C, öğle saatlerinde yağışlı
Antalya: 23°C, iç kesimlerde yağışlı
Hatay: 25°C
Parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Ankara: 22°C
Eskişehir: 24°C
Çankırı: 23°C
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Bolu: 21°C, öğle saatlerinde yağışlı
Düzce: 21°C, akşam saatlerinde sağanak
Kastamonu: 22°C, yükseklerde karla karışık yağmur
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Parçalı ve çok bulutlu. (Ardahan hariç) genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tunceli çevresinde kuvvetli yağış görülebilir. Yüksek kesimlerde çığ riski var.
Erzurum: 17°C
Kars: 16°C
Malatya: 25°C
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 23°C
Mardin: 20°C
Siirt: 23°C
Kuzey Ege’de fırtına; Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum