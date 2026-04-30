Ani bastıracak! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak olabilir.

Cuma gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak kuzeybatı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşüş bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Cuma gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 16°C, akşam saatlerinden itibaren yağışlı

Edirne: 19°C, aralıklı sağanak

Çanakkale: 20°C, yer yer kuvvetli yağış

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İzmir: 26°C

Denizli: 28°C

Afyonkarahisar: 22°C

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde ve Adana çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 27°C, öğle saatlerinde yağışlı

Antalya: 23°C, iç kesimlerde yağışlı

Hatay: 25°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 22°C

Eskişehir: 24°C

Çankırı: 23°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

Bolu: 21°C, öğle saatlerinde yağışlı

Düzce: 21°C, akşam saatlerinde sağanak

Kastamonu: 22°C, yükseklerde karla karışık yağmur

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. (Ardahan hariç) genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tunceli çevresinde kuvvetli yağış görülebilir. Yüksek kesimlerde çığ riski var.

Erzurum: 17°C

Kars: 16°C

Malatya: 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 23°C

Mardin: 20°C

Siirt: 23°C

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.